Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü - Haberler

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Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna: Savaşın başlamasından beri 232'si çocuk en az 4 bin 600 sivil öldü

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da şimdiye kadar en az 4 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da şimdiye kadar en az 4 bin 600 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarında şimdiye kadar 232'si çocuk olmak üzere en az 4 bin 600 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Venediktova, bu rakamların geçici olarak Rusya'nın kontrolü altında olan bölgelerden gelen verileri içermediğini, ancak uydu görüntülerinden ve diğer kaynaklardan gözlemledikleri kadarıyla oradaki durumun "felaket" olduğunu, birçok şehir ve kasabanın yerle bir edildiğini dile getirdi.

Rus savaş suçlarıyla ilgili olarak başlatılan davaların sayısının şu anda yaklaşık 13 bin olduğunu kaydeden Venediktova, Rusya'nın savaş suçlarının yerel ve uluslararası soruşturmalar, gazetecilik soruşturmaları ve insan hakları örgütlerinin raporlarıyla doğrulandığını aktardı.???????

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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