Ukrayna Savaşı Türk Turizmini Nasıl Etkiler? - Haberler

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Ukrayna Savaşı Türk Turizmini Nasıl Etkiler?

DailyMotion.com - Güncel
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Bu yıl Ukraynalı turist gelmeyeceğini düşünen Türk turizmciler, Rusya'dan yaklaşık 2 milyon 500 bin turist beklediklerini söylüyor.

Bu yıl Ukraynalı turist gelmeyeceğini düşünen Türk turizmciler, Rusya'dan yaklaşık 2 milyon 500 bin turist beklediklerini söylüyor. Daralan Rusya ve Ukrayna pazarına alternatif olarak Almanya ve İngiltere pazarına ağırlık veren turizmciler, bu yaz 3 milyon İngiliz turistin gelmesini umut ediyor

DailyMotion.com / Güncel

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