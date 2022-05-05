Ukrayna Savaşı Türk Turizmini Nasıl Etkiler?

Bu yıl Ukraynalı turist gelmeyeceğini düşünen Türk turizmciler, Rusya'dan yaklaşık 2 milyon 500 bin turist beklediklerini söylüyor. Daralan Rusya ve Ukrayna pazarına alternatif olarak Almanya ve İngiltere pazarına ağırlık veren turizmciler, bu yaz 3 milyon İngiliz turistin gelmesini umut ediyor

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