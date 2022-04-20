"Ukrayna Savaşı Küresel Ekonomiyi Daraltacak"
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IMF, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminini neredeyse tam bir puan düşürdü ve enflasyonun artık birçok ülke için "açık ve mevcut bir tehlike" olduğu uyarısında bulundu.
IMF, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminini neredeyse tam bir puan düşürdü ve enflasyonun artık birçok ülke için "açık ve mevcut bir tehlike" olduğu uyarısında bulundu.
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