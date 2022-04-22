Ukrayna Savaşı Doğu Akdeniz'de Diplomasiyi Tetikler mi? - Haberler

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Ukrayna Savaşı Doğu Akdeniz'de Diplomasiyi Tetikler mi?

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'da süren savaş nedeniyle Rusya kaynaklı doğalgaz kullanımı başta AB üyesi ülkeler açısından soru işaretine dönüşürken, Türkiye'nin enerji koridoru olma rolü üstlenmek için diplomatik temaslarını arttırabileceği görüşü ön plana çıkıyor.

Ukrayna'da süren savaş nedeniyle Rusya kaynaklı doğalgaz kullanımı başta AB üyesi ülkeler açısından soru işaretine dönüşürken, Türkiye'nin enerji koridoru olma rolü üstlenmek için diplomatik temaslarını arttırabileceği görüşü ön plana çıkıyor

DailyMotion.com / Güncel

Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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