Ukrayna savaşı 6. ayında: Türkiye ne kazandı, ne kaybetti?

Rusya- Ukrayna savaşı 6. ayını doldurdu. Savaşta şu anki pozisyonlara bakıldığında kazanan veya kaybeden tarafı olmadığını söyleyen T24 dış politika analisti Barçın Yinanç, Rusya'nın bu savaşın sonunda daha fazla kaybeden taraf olacağını söyledi.

Türkiye'nin her iki ülkeye karşı dengeli politika yürütmeye çalıştığını söyleyen Yinanç, "Bu iş uzadıkça giderek daha fazla bu dengeyi Rusya aleyhine mi bozuyor dedirtecek adımlar da geldi. Türkiye, bir Rusya'ya bir Ukrayna'ya çiçek atıyor gibi bir durum var. Şu noktada Türkiye'nin elini en çok zora sokan şey Batı'dan gelebilecek yaptırımlar meselesidir" dedi. Peki Türkiye ne kazandı, ne kaybetti?

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Yaptırımlarda en zayıf halka Türkiye mi?

T24 dış politika analisti Barçın Yinanç ve T24 Dış Politika Editörü M. Kaan Kurtuluş, Dış Politika ile İçli Dışlı'da Rusya-Ukrayna savaşının 6. ayını, bu süreçte Türkiye'nin izlediği politikaları ve savaşla ilgili son gelişmeleri yorumladı.