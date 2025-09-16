Haberler

Ukrayna, Saratov Petrol Rafinerisi'ne Saldırı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Saratov bölgesindeki petrol rafinerisine saldırı düzenledi. Saldırıda patlamalar ve yangın meydana geldiği belirtildi. Saldırının sonuçları henüz netleşmedi.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Saratov bölgesinde yer alan Saratov Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'daki Saratov Petrol Rafinerisi'ne yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, Ukrayna ordusu Özel Harekat Kuvvetleri birlikleri ve savunma kuvvetlerinin diğer birimleri tarafından ortak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tesisin bulunduğu bölgede patlamalar ve yangın meydana geldi. Saldırının sonuçları netleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, burada üretilen petrol ürünleri ile Rus ordusunun ihtiyaçlarının karşılandığı iddia edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.