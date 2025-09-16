Ukrayna, Saratov Petrol Rafinerisi'ne Saldırı Düzenledi

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Saratov bölgesinde yer alan Saratov Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'daki Saratov Petrol Rafinerisi'ne yönelik saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırının, Ukrayna ordusu Özel Harekat Kuvvetleri birlikleri ve savunma kuvvetlerinin diğer birimleri tarafından ortak yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tesisin bulunduğu bölgede patlamalar ve yangın meydana geldi. Saldırının sonuçları netleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, burada üretilen petrol ürünleri ile Rus ordusunun ihtiyaçlarının karşılandığı iddia edildi.