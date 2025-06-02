Ukrayna, Rusya'ya İade Edilmesi Gereken Çocukların Listesini Teslim Etti

Ukrayna, Rusya'ya İade Edilmesi Gereken Çocukların Listesini Teslim Etti
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki görüşmelerde Rusya'ya iade edilmesi gereken Ukraynalı çocukların listesini resmi olarak teslim ettiklerini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki görüşmelerde, Rusya'dan iade edilmesi gereken Ukraynalı çocukların listesinin resmen Rus tarafına teslim edildiğini bildirdi.

Yermak, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün İstanbul'da yapılan görüşmelerde Ukrayna tarafı, iade edilmesi gereken Ukraynalı çocukların listesini resmen Rus tarafına teslim etti. Bunlar, Rusya'nın yasa dışı olarak sınır dışı ettiği, zorla yer değiştirdiği veya geçici olarak işgal ettiği topraklarda tuttuğu yüzlerce çocuk." ifadelerini kullandı.

Ukrayna olarak, daha önce Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen görüşmelerde ateşkesin sağlanmasını kabul ettiklerini hatırlatan Yermak, şunları kaydetti:

"Ukraynalı çocukların dönüşü, adil ve kalıcı bir barışın ayrılmaz bir parçası ve güvenin temel bir unsuru, niyetlerin samimiyetinin ilk testidir. Bir cevap bekliyoruz. Top Rusya'nın sahasında. Gerçek iyi niyet söz değil, eylemdir. Şimdi ise bunu kanıtlamanın zamanı."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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