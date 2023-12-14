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Ukrayna, Rusya'ya ait 41 İHA'yı düşürdü

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Ukrayna ordusu, Odessa bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonucunda Rusya'ya ait 41 insansız hava aracını düşürdü. Saldırılarda 11 kişi yaralandı ve çevrede hasar meydana geldi.

Ukrayna ordusunun, bu gece çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere Rusya'ya ait 41 "Şahed" tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Odessa bölgesine saldırıları sonucunda 3'ü çocuk 11 kişinin yaralandığı, bir araç ve binada yangın çıktığı, çevredeki binaların hasar gördüğü kaydedildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına "Şahed" İHA'larla ve S-300 uçaksavar güdümlü füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Rusya'nın, Mikolayiv ve Herson bölgeleri yönünde 6 güdümlü füze ateşlediği aktarılan açıklamada, Ukrayna hava sahasında Rusya'ya ait toplam 42 İHA'nın tespit edildiği, saldırıların ana yönünün Odessa bölgesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yapılan muharebe çalışmaları sonucunda büyük çoğunluğu Odessa bölgesinde olmak üzere, toplam 41 İHA'nın düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.??????????????

Kaynak: AA / Güncel

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