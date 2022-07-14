Ukrayna: Rusya, Vinnıtsya kentine füze saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 3'ü çocuk 21 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırı sonucu kent merkezinde 55 binanın hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 3'ü çocuk 21 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin ise yaralandığı belirtilerek, yaralılardan 34'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Servis, 42 kişinin ise kaybolduğunu duyurdu.

Vurulan noktalardan birinde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve 40 aracın yandığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, " Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke." sözleriyle ifade etmişti.