Ukrayna: Rusya, Vinnıtsya kentine füze saldırısı düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Rusya, Vinnıtsya kentine füze saldırısı düzenledi

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
Ukrayna: Rusya, Vinnıtsya kentine füze saldırısı düzenledi

Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre, 1'i çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Ulusal Polisinin açıklamasında da kent merkezindeki subay ordu evine ve yakınlarındaki konutlara 3 füzenin isabet ettiği bilgisi yer aldı.

İsabet alan yerlerde çıkan yangının bölgedeki otoparka sıçradığı ve yaklaşık 50 aracın yandığı ifade edildi.

Ekiplerin yangın söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, " Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke." sözleriyle ifade etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title