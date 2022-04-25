Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın demir yolu altyapısına saldırılar düzenledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın demir yolu altyapısına saldırılar düzenledi

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusya, Ukrayna'nın demir yolu altyapısına saldırılar düzenledi

Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamışin, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Ukrayna'nın ulusal demir yolu şirketi "Ukrzaliznytsia" Başkanı Aleksandr Kamışin, bu sabah ülkedeki 5 tren istasyonunun Rus güçlerce bombalandığını duyurdu.

Kamışin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın demir yolu altyapısını sistematik olarak yok etmeye devam ettiğini belirtti.

Bu sabah saatlerinde ülkenin orta ve batı kısımlarında 5 tren istasyonunun bombalandığını bildiren Kamışin, ölü ve yaralıların bulunduğunu kaydetti.

Kamışin, saldırılar nedeniyle 16 tren seferinde de gecikme yaşanacağını ifade etti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Telegram, Ukrayna, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title