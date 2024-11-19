Ukrayna, Savaşın Bininci Gününde Anma Töreni Düzenledi

Haber: Hande Öztürk Kameraman: Tunahan Güler

(ANKARA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Rusya ile savaşın bininci günü için düzenlenen "anma törenine" Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'ın yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Tu¨rkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko katıldı. Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, "Rusya'nın saldırıları artıyor, biz de ona göre önlem alacağız" dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinde, Rusya ile savaşın bininci günü için "anma töreni" düzenlendi. Törenin ev sahipliğini Ukrayna Büyükelçisi Vasil Bodnar yaparken, törene AB Tu¨rkiye Delegasyonu Başkanı ve Bu¨yu¨kelc¸i Thomas Hans Ossowski ile Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko da katıldı.

Törende önce Ukrayna milli marşı çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra konuşan Ukrayna Büyükelçisi Vasil Bodnar, "Bugün çok acı bir gün. Bugün modern zamanların kanlı ve korkunç savaşının bininci günü. Ukrayna ulusu acı çekiyor, hepimiz acı çekiyoruz. Ama bu aynı zamanda kahramanca bir gün de çünkü bu zaman aynı zamanda direnişin de bininci günü" dedi. Bodnar, şöyle devam etti:

"Bugün, doğrunun galip geleceğini ve özgürlüğün kazanacağını dünyaya gösterme günü"

"Gücü, dünyaya doğrunun galip geleceğini ve özgürlüğün kazanacağını dünyaya gösterme günü. Bugün anma gününde, burada Bakan Yardımcımız ve bir önceki Türkiye Büyükelçisi Mischenko'nun aramızda olmasından çok memnunuz. Tüm elçilerimiz ve Türk dostlarımızın da bugün burada bizimle olup acımızı paylaşmanıza da çok minnettarız. Biz burada sadece yıldönümünü anmıyoruz; aynı zamanda çok acı çekmiş insanları, savaşta hayatlarını kaybeden askerleri, Ukrayna bölgelerine olan saldırılarda yaralanan sivilleri de anıyoruz."

Mischenko: "Rusya'nın ön cepheden baskısına, Kuzey Koreli birliklerin gelişine rağmen kendimizi savunmaya devam edeceğiz"

Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybeden tüm Ukraynalı asker ve siviller için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya çağıran Bodnar, konuşmasını yapmak üzere kürsüye Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko'yu davet etti. Mischenko, şunları söyledi:

"Bugün burada Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak ilk yurt dışı ziyaretimde size hitap etmekten memnuniyet duyarım. Bin gün önce Rusya, Ukrayna'nın altını oymak ve devletimizi yok etmek için Ukrayna'ya karşı harekete geçti. Ukrayna ordusunun kahramanlığı, Ukrayna ulusunun cesareti ve direnişi, uluslararası arenadaki gördüğümüz büyük destek, Rusya'nın bu planının gerçeğe dönüşmesine izin vermedi.

Rusya'nın ön cepheden baskısı, Kuzey Koreli birliklerin gelişi.. ve tüm bu Rusların dezenformasyon kurumlarının yaptıklarına rağmen ülkemizi ve kendimizi savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Savaş, Ukrayna tarihinin en büyük mücadelesi olmuştur. Bu savaşı sona erdirmeyi herkesten daha çok istiyoruz. Bizim stratejik ortağımız Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum."

Ossowski: "Ukrayna'nın müdafaa hakkını kullanması için daha çok çalışmaya devam etmelisiniz"

Avrupa Birliği Tu¨rkiye Delegasyonu Başkanı ve Bu¨yu¨kelc¸i Thomas Hans Ossowski de konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ukrayna'yı, Ukraynalı vatandaşları ve Ukrayna güçlerini onurlandırmak için de buradayız. Rusya, Güvenlik Konseyi'nin kalıcı üyesidir fakat Birleşmiş Milletlerin bildirisinde yazan kuralları bin gündür ihlal ediyor. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Bin gündür Rusya, uluslararası herhangi bir kurala bakmaksızın sivilleri öldürüyor, şehirleri yok ediyor ve bir ülkeyi işgal ediyor.

Ukrayna, savaşın üçüncü kışına doğru gidiyor ve Rusya bu kışı, Ukrayna için en zorlu kış haline getirmeye çalışıyor. Geçen ay Rusya, Ukrayna'nın şehirlerine bin 300'ün üzerinde insansız hava haracı gönderdi. Yaz boyunca binlerce füze Ukrayna'nın enerji üretim merkezlerinin üzerine yağdı. Bu yüzden Ukrayna'nın müdafaa hakkını kullanması için daha çok çalışmaya devam etmelisiniz. Bu süreçte halkınıza iletmeniz için tereddütsüz tüm desteklerimizin sizinle olduğunu bilmenizi isterim."

Bodnar: "Avrupa, çok rahat... Savaş, aslında sadece Ukrayna'dan ibaret"

Konuşmalardan sonra Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, tören alanında bulunan herkesi Rusya ve Ukrayna savaşının bininci günü için düzenlenen sergiyi gezmeye davet etti. Sergi alanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bodnar, "Rusya'nın sürekli olarak savaşa ilişkin dezenformasyon yaydığını" ileri sürdü. Savaşın gidişatına ilişkin sorulan soruya da Bodnar, "Rusya'nın saldırıları artıyor, biz de ona göre önlem alacağız" diye yanıtladı.

Son günlerde gündeme gelen Türkiye'nin "Ukrayna'daki savaşı 'dondurmayı' teklif edeceğine" ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bodnar, ayrıca Avrupa'nın Rusya'nın saldırılarını kınadığını ancak "rahat" olduklarını, "Savaş, aslında sadece Ukrayna'dan ibaret" diye konuştu.