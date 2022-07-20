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Ukrayna-Rusya savaşında siviller zarar görüyor

AA - Güncel
Ukrayna-Rusya savaşında siviller zarar görüyor

Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar nedeniyle çatışma alanında yaşayan siviller zarar görmeye devam ediyor.

Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar nedeniyle çatışma alanında yaşayan siviller zarar görmeye devam ediyor.

Rus ordusunun Harkiv şehrindeki saldırılarında bir top mermisinin sivillerin bulunduğu bölgeye isabet etmesi sonucu aralarında biri çocuk üç kişi hayatı kaybetti. Otobüs durağı yakınında meydana gelen patlama esnasında halkın otobüs beklediği ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna birlikleri de Rusya'nın güneyde Ukrayna sınırına yakın bölgesinde bulunan köylere saldırı düzenledi.

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki Juravlevka ve Nehoteyevka köylerine Ukrayna tarafından atılan 5 top mermisinin patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiğini, bazı evlerin zarar gördüğünü bildirdi.

Rus basınına göre, Rus ordusunun kontrolü altındaki Zaporijya Nükleer Santrali'ne Ukrayna insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği, bunun sonucunda santralde çalışan 11 kişinin yaralandığı ifade edildi.

AA / Güncel

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