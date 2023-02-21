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Ukrayna, Rusya'nın Yeni START kararına karşı uluslararası toplumdan "kararlı yanıt vermesini" istedi

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Ukrayna, Rusya'nın Yeni START kararına karşı uluslararası toplumdan 'kararlı yanıt vermesini' istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya alma kararına kararlı bir şekilde yanıt vermeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (START) katılımını askıya alma kararına kararlı bir şekilde yanıt vermeye çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Yeni START'a katılımını askıya alma kararı "provokatif bir adım" olarak nitelendirildi.

Rusya'nın mevcut nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi mimarisini "kasıtlı olarak yok etmeye devam ettiği" aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, nükleer silah kontrolü alanındaki önemli uluslararası anlaşmalardan birini baltalayarak dünya toplumuna bir kez daha meydan okuyor, kendisinin suç niteliğini ve uluslararası barış ve güvenliği yok etmeye yönelik saldırgan niyetini teyit ediyor. Ukrayna, uluslararası toplumu, Rusya'nın saldırgan hareketine kararlı yanıt vermeye, terörist bir devletin nükleer şantajını önlemek ve mücadele etmek amacıyla acil ortak önlemler almaya çağırıyor."

Kaynak: AA / Güncel

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