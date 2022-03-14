Ukrayna, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını iddia etti - Haberler

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Ukrayna, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını iddia etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını iddia etti

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Suriye'den 16 bin paralı askerin Ukrayna'ya getirilebileceğini açıklanmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti. Bakanlığın açıklamasında, "Elde edilen bilgilere göre son günlerde binden fazla kişi kadroya alındı. Suriye'de paralı asker alım merkezleri açıldı. Yaklaşık 400 kişi Rusya'ya geldi. Rostov (Rusya) ve Gomel (Belarus) bölgelerinde, Ukrayna sınırı yakınlarında kamplar oluşturuldu" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Suriye, Asker, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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