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Zelenskiy: Rusya Savaşın Sonlandırılması Gerektiğinin Farkında Olmalı

Zelenskiy: Rusya Savaşın Sonlandırılması Gerektiğinin Farkında Olmalı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirme zamanının geldiğini vurguladı. Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Putin ile müzakerelere hazır olduğunu belirtti. Rusya'nın ateşkes teklifine sessiz kaldığını ve cephedeki saldırıların sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştüğünü ve zorla kaçırılan Ukrayna çocuklarının geri dönmesi konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı bitirmesi gerekeceğini ve bunu erken yapmasının daha iyi olacağını kaydetti.

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, Rusya- Ukrayna savaşını sonlandırmak için gün boyunca gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdim. Cumhurbaşkanı'na (Erdoğan'a) desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'le doğrudan ve kapsamlı müzakerelere hazır olduğumu kendisine teyit ettim. Ukrayna her zaman diplomasiyi destekliyor. Ben Türkiye'de olmaya hazırım."

Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes çağrısına yanıt vermediğini vurgulayarak, cephedeki Rus saldırılarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Moskova, doğrudan görüşme önerisine ilişkin gün boyu sessiz kaldı. Çok garip bir sessizlik. Rusya'nın savaşı bitirmesi gerekecek ve bunu erken yapması daha iyi olacaktır." açıklamasında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile de ilk kez telefonda görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Ukrayna'dan zorla kaçırılan çocukların ülkelerine geri getirilmesi gibi konuları ela aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Papa 14. Leo'ya teşekkür ettiğini dile getirerek, kendisini Ukrayna'ya davet ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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