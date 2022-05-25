Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında son bir günde 4 çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında son bir günde 4 çocuk yaşamını yitirdi

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında son bir günde 4 çocuk yaşamını yitirdi

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında son bir günde 4, savaşın başlamasından bu yana ise 238 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında son bir günde 4, savaşın başlamasından bu yana ise 238 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, son bir günde, Rus ordusunun Harkiv'in Çuguevskiy kasabasına düzenlediği bombardımanda 11 yaşındaki bir kız çocuğunun, Rus birliklerinin Mariupol kentinde açtığı ateş sonucu ise 14, 15 ve 17 yaşlarındaki üç çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'da 238 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda 433 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Rus ordusunun saldırılarında ülkedeki 1848 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 173'ünün tamamen yıkıldığı aktarıldı.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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