Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk yaşamını yitirdi

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 208 çocuk yaşamını yitirdi

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1141 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 99'unun tamamen yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk da sivillerin tahliyesine yönelik dün açılan insani koridor kapsamında 4 tahliye otobüsünün Mariupol'u terk etmeyi başardığını kaydederek, geceyi Berdyansk'ta geçiren sivillerin bugün Zaporijya'ya ulaşacağını aktardı.

Kadın, çocuk ve yaşlıların tahliyesine yönelik çalışmaların bugün de devam edeceğini vurgulayan Vereşçuk, savaşın sürdüğü bölgelerdeki güvenlik durumunun karmaşık olduğunu ve durumun her an değişebileceğini kaydetti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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