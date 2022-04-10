Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 177 çocuk öldü
AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 177 çocuğun hayatını kaybettiği, 336 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 177 çocuğun hayatını kaybettiği, 336 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 938 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 87'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 177 çocuğun hayatını kaybettiği, 336 çocuğun yaralandığı ifade edildi.
AA / Ruslan Rehimov - Güncel