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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 109 çocuk öldü

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 109 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 109 çocuğun hayatını kaybettiği, 130 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 109 çocuğun hayatını kaybettiği, 130 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanında 439 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 63'nün tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 109 çocuğun öldüğü, 130 çocuğun yaralandığı kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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