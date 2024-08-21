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Ukrayna, Rusya'nın Kursk Nükleer Santraline Saldırdı

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Ukrayna, Rusya'nın Kursk nükleer santraline insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırıda 45 İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Rusya Savunma Bakanlığı'nın, geçen hafta Ukrayna'yı bölgedeki nükleer santrali hedef almakla suçlamasının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Rusya'nın Kursk nükleer santralini bu ayın sonunda ziyaret etmeye hazır olduğunu bildirdi.  Ukrayna bugün Moskova'ya yönelik insansız hava araçları ile bir saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın 6 Ağustos'ta Rusya sınırlarına yönelik başlattığı Batı destekli askeri operasyon devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta Ukrayna'yı Kursk nükleer santraline saldırmakla suçlamış, bu konuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı bilgilendirmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi Kursk nükleer santralini bu ay sonunda ziyaret etmeye hazır olduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova haftalık basın toplantısında "Ukrayna'nın Rus nükleer santrallerine karşı düzenlediği provokasyonların oluşturduğu tehlikenin anlaşılmasını bekliyoruz. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yönetimininin Zaporijya ve Kursk'taki nükleer santrallerin güvenliğini sağlamak için somut adımlar atmasını umuyoruz" dedi. Zakharova ayrıca, Ukrayna'nın Kursk saldırısının Kiev'le müzakare ihtimalini azalttığını söyledi.

Ukrayna Moskova'ya saldırdı

Ukrayna ordusu bugün bu insansız hava araçları (İHA) ile Moskova'ya yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda kullanılan İHA'lar Rusya'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Rus yetkililer, saldırının Ukrayna tarafından Moskova'ya yönelik gerçekleştirilen en büyük İHA saldırılarından biri olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Rusya toprakları üzerinde toplam 45 İHA'yı imha ettiğini, bunlardan 11'inin Moskova bölgesinde, 23'ünün Bryansk sınır bölgesinde, 6'sının Belgorod bölgesinde, 3'ünün Kaluga bölgesinde ve 2'sinin Kursk bölgesinde olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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