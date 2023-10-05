Ukrayna: Groza köyüne Rusların düzenlediği saldırıda 49 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ülkesinin Harkiv bölgesindeki Groza köyüne yönelik düzenlenen Rus saldırısında 49 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinin Kupyansk ilçesine bağlı Groza köyündeki sivil tesisi, Rusların füzelerle bombaladığını belirtti.

Saldırıda 6 yaşındaki çocuk dahil 49 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını kaydeden Yermak, olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktararak, "Ruslar, bile bile barışçıl insanları alaycı şekilde öldüren teröristlerdir." ifadesini kullandı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun Groza köyünde çok sayıda sivilin bulunduğu bir kafe ve dükkanı bombaladığını kaydetti.

Rusya acımasızca suç işliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de olayla ilgili soysal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın füze saldırısında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Zelenskiy, "Rusya'nın acımasızca suç işlediğini" belirterek, "Rus terörünün durdurulması gerekiyor. Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım eden herkes suçludur. Rusya'yı hala destekleyen herkes kötülüğü destekliyor. Rusya, bu ve benzeri terör saldırıları, soykırımı içeren saldırganlığını dünyada norm haline getirmek için yapıyor. Hayatı korumamızda bizi destekleyen her lidere, her halka teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yanıt vereceklerini vurgulayan Zelenskiy, Avrupa ülkeleri liderleri ile Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda görüşmeler yürüttüklerini ifade etti.