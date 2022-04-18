Ukrayna: "Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük" - Haberler

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Ukrayna: "Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük"

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Ukrayna: 'Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdük'

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın KA-52 Alligator helikopterini düşürdüklerini bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus işgalcilerin barışçıl Ukrayna şehirlerini bombalamaya, roket ve topçu ateşi altında tutarak acı, ölüm ve anlaşmazlık getirmeye devam ettiği belirtildi.

Bununla birlikte, Rus işgalcilerin hem karada hem de havada önemli kayıplar vermeye devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Son 24 saatte aralarında KA-52 Alligator ve 2 adet Mi-24 helikopteri, 1 uçak ve Orlan-10 insansız hava aracını düşürdük." denildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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