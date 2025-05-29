Ukrayna, Rusya'nın İstanbul'daki Müzakere Teklifine İlişkin Beklentilerini Açıkladı

Ukrayna, Rusya'nın İstanbul'daki Müzakere Teklifine İlişkin Beklentilerini Açıkladı
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın 2 Haziran'da İstanbul'da yeni tur müzakereler düzenleme teklifine cevap vererek, somut sonuçlar için iyi hazırlanmış bir toplantının şart olduğunu vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın, yeni tur müzakerelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması konusundaki teklifine ilişkin, "Sadece iyi hazırlanmış bir toplantı somut sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir." ifadesini kullandı.

Sybiha X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'ya, yeni tur müzakerelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılmasını teklif etmesini değerlendirdi.

Rusya'dan önce, ateşkesin sağlanmasına yönelik hazırlanacak memorandumu beklediklerini vurgulayan Sybiha şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesiye kadar neden bekleyelim? Ruslar nihayet, on günlük düşünme ve Ukrayna'ya karşı darbelerden sonra 'memorandumlarını' hazırladılarsa, hemen bize teslim edilebilirler. Rus tarafının bir sonraki toplantıyı aksatmayacağını ve daha önce kararlaştırıldığı gibi önerilerini derhal sunacağını umuyoruz. Sadece iyi hazırlanmış bir toplantı somut sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir."

Rusya, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapmayı teklif etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

Lavrov, yaptığı açıklamada, müzakerelerin ilk turunun İstanbul'da 16 Mayıs'ta gerçekleştiğini anımsatarak, orada varılan anlaşmalarla 1000 kişiye karşılık 1000 kişilik esir takasının yapıldığını ifade etmişti.

Rusya'nın, müzakereler sonucunda sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır." demişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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