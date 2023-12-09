Üye Girişi
Haberler

Ukrayna, Rusya'nın İlhak Edilen Topraklarında Yapılacak Seçimleri Kınadı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna topraklarında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini düzenleme niyetini şiddetle kınamaya çağırdı. Bakanlık, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve seçim sonuçlarının sorgulanmasına yol açacağını belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Ukrayna topraklarında gelecek yıl mart ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini düzenleme niyetini şiddetle kınamaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Rusya Merkez Seçim Komisyonunca 15-17 Mart 2024 tarihlerinde başkanlık seçimlerinin yapılacağının açıklandığı hatırlatıldı.

Rus yetkililerin, ilhak edilen Ukrayna topraklarında da oy verme işlemini organize edeceklerini duyurduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ukrayna topraklarında Rus seçimlerinin yapılması Ukrayna Anayasası'nı ve mevzuatını, Birleşmiş Milletler Şartı dahil olmak üzere uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ağır bir şekilde ihlal etmektedir. Böyle bir seçim süreci, geçmişteki tüm propaganda etkinlikleri gibi yasa dışı ve hükümsüz olacaktır. Ukrayna'nın geçici olarak işgal edilen topraklarından alınan oyların dahil edilmesi Rusya başkanlık seçim sonuçlarının sorgulanmasına yol açacaktır.

Uluslararası toplumu, Rusya'nın ele geçirdiği Ukrayna topraklarında başkanlık seçimleri düzenleme niyetini şiddetle kınamaya, seçimlerin organize edilmesi ve yapılmasına karışanlara yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Yabancı ülkelere de vatandaşlarını bu sözde seçimlere gözlemci olarak göndermemeleri çağrısında bulunuyoruz. Bunu yapanlar Ukrayna yasalarında cezai sorumlulukla karşı karşıya kalacaklar. Rusya'daki seçimlerin demokrasiyle hiçbir ilgisi yok. (Seçimler) Sadece Rus rejimini iktidarda tutmak için bir araç olarak hizmet etmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Ukrayna Rusya Dış Politika Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title