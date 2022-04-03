Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarının yoğunluğu azaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarının yoğunluğu azaldı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarının yoğunluğu azaldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarının yoğunluğunun azaldığı bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Düşman, askeri ve sivil hedeflere sistematik füze ve hava saldırıları gerçekleştirmeye devam ediyor ancak saldırıların ve yüksek hassasiyetli silahların kullanılma yoğunluğu azaldı." bilgisi verildi.

Harkiv şehrinin yerleşim ve sanayi bölgelerinin çeşitli topçu sistemlerinden bombalandığı belirtilen açıklamada, "Bombardıman yoğunluğu da azaldı. İşgalci birlikler İzyum yönünde aktif operasyonları sürdürmek amacıyla yeniden toplanıyor. Düşman, insansız hava araçlarını da kullanarak keşif yapıyor." ifadesi kullanıldı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Güncel, Haberler

title