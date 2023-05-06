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Ukrayna Rusya'nın Bakhmut'ta fosfor bombası kullandığını iddia etti

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- Ukrayna Rusya'nın Bakhmut'ta fosfor bombası kullandığını iddia etti Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'yı Bakhmut kentine fosfor bombasıyla saldırmakla suçladı.

- Ukrayna Rusya'nın Bakhmut'ta fosfor bombası kullandığını iddia etti

KİEV - Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'yı Bakhmut kentine fosfor bombasıyla saldırmakla suçladı.

Ukrayna'da cephe hattında stratejik öneme sahip Bakhmut kentinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Bakhmut'un boş alanlarına fosfor bombasıyla saldırdığı iddia edildi. Açıklamada, Rusya'nın fosfor bombası kullandığı belirtilen anların videosuna da yer verildi.

Rusya, savaşın başından bu yana Ukrayna'da beyaz fosfor kullanmakla suçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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