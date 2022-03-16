Ukrayna: Rusya'nın 2014'te Avrupa Konseyinden çıkarılması bekleniyordu - Haberler

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Ukrayna: Rusya'nın 2014'te Avrupa Konseyinden çıkarılması bekleniyordu

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna: Rusya'nın 2014'te Avrupa Konseyinden çıkarılması bekleniyordu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmito Kuleba, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM), Rusya'nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyinden derhal ayrılmasını isteyen kararın onaylanmasına ilişkin, "2014'te yapılması gerekiyordu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmito Kuleba, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM), Rusya'nın 25 yıldır üyesi olduğu Avrupa Konseyinden derhal ayrılmasını isteyen kararın onaylanmasına ilişkin, "2014'te yapılması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Kuleba, Twitter'den yaptığı açıklamada, AKPM'de yapılan oylamada, Rusya'nın Avrupa Konseyinden ayrılması çağrısı yapan kararın 216 "evet" oyuyla kabul edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2014'te yapılması gerekiyordu. Bu, kısa bir süre önce Rusya'yı geri döndürmek için oy kullanan Meclistir. Nihai karar Bakanlar Komitesine aittir."

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Avrupa Konseyi, Dmitro Kuleb, Twitter, Rusya, Güncel, Haberler

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