Ukraynalı Müzakereci: Rusya ile Olası Bir Anlaşmaya Yakınız

KİEV, 11 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna'nın üst düzey müzakerecilerinden Kirilo Budanov, Rusya ile yürütülen müzakerelerde olası bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Ukrinform Haber Ajansı'nın cuma günü bildirdiğine göre, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi başkanı olan Budanov, "Herkes savaşa bir son verilmesi gerektiğinin farkında. Bu yüzden müzakereler devam ediyor. Bunun uzun sürmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Her iki tarafın da şu ana kadar müzakerelerde "maksimalist" tutum sergilediğine dikkat çeken Budanov, tarafların uzlaşma arayışında birbirine daha da yaklaşacağına inandığını belirtti.

Ukrayna, ABD ve Rusya heyetleri 23-24 Ocak ve 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi'de iki tur görüşme gerçekleştirmiş, ardından 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre'de bir tur daha görüşmede bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin dış politika önceliklerinin Ortadoğu'daki çatışmaya kayması nedeniyle sonraki toplantıların geçici olarak ertelendiğini ifade etmişti.

