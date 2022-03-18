Ukrayna: Rusya, Mali Eylem Görev Gücü üyeliğinden çıkarılmalı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'da savaşı başlatan Rusya Federasyonu'nun, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) üyeliğinden çıkarılması gerektiğini belirtti.

Kuleba, Twitter'den yaptığı açıklamasında, Rusya'nın, 1989 yılda G-7 ülkeleri tarafından kurulan, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubunun kara listesine alınması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Rusya, Ukrayna'da her geçen gün daha fazla barbarca vahşet işledikçe, tüm medeni örgütlerden ve platformlardan kovulmalıdır. Tüm FATF üye devletlerini, Rusya'yı konsorsiyumdan çıkarmaya ve gecikmeden FATF'nin kara listesine koymaya çağırıyoruz."