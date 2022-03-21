Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu - Haberler

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Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler ile ilgili yaptığı açıklamada, müzakerelerin bugün çevrim içi devam edeceğini belirterek, "Bundan önce çalışma alt gruplarında son derece yoğun bir çalışma vardı." dedi.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

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