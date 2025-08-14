Ukrayna, Rusya ile Hava Sahası Ateşkesini Görüşmeye Hazır

Ukrayna, Rusya ile olası bir hava sahası ateşkesini görüşmeyi teklif etti. Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, bu durumu barış görüşmeleri için bir başlangıç noktası olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

KİEV, 14 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya ile olası bir hava sahası ateşkesini görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak çarşamba günü UNİAN haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu senaryoyu görüşmeye ve değerlendirmeye hazırız. Bunu, gerçekçi müzakere pozisyonlarına ulaşma yolunda atılmış ilk adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Podolyak, özellikle kapsamlı bir ateşkesin, barış görüşmeleri için bir başlangıç noktası olabileceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
