Ukrayna, Rusya ile Hava Sahası Ateşkesini Görüşmeye Hazır

KİEV, 14 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna, Rusya ile olası bir hava sahası ateşkesini görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak çarşamba günü UNİAN haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu senaryoyu görüşmeye ve değerlendirmeye hazırız. Bunu, gerçekçi müzakere pozisyonlarına ulaşma yolunda atılmış ilk adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Podolyak, özellikle kapsamlı bir ateşkesin, barış görüşmeleri için bir başlangıç noktası olabileceğini vurguladı.