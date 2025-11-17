Ukrayna, Rusya ile Esir Takası Sürecini Yeniden Başlatmayı Kabul Etti

KİEV, 17 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen son görüşmeler çerçevesinde Rusya ile esir takası sürecini yeniden başlatmayı kabul ettiklerini söyledi.

Umerov, cumartesi günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Yürütülen müzakerelerde taraflar, İstanbul Anlaşması'nı hayata geçirme konusunda mutabık kaldı. 1.200 Ukraynalı esirin serbest bırakılması söz konusu" dedi.

Prosedürler ve organizasyona ilişkin tüm ayrıntıları kesinleştirmek üzere yakında teknik istişarelerin yapılacağını belirten Umerov, kış tatilleri öncesinde Ukraynalıları esaretten kurtarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında Türkiye'de 3 tur müzakere gerçekleştiren Ukrayna ve Rusya, esirlerin ve hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin takası konusunda İstanbul Anlaşması adı altında mutabakata varmıştı.