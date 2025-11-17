Haberler

Ukrayna, Rusya ile Esir Takası Sürecini Yeniden Başlatmayı Kabul Etti

Güncelleme:
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda Rusya ile esir takasını yeniden başlatma kararı aldıklarını açıkladı. 1.200 Ukraynalı esirin serbest bırakılması hedefleniyor.

KİEV, 17 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen son görüşmeler çerçevesinde Rusya ile esir takası sürecini yeniden başlatmayı kabul ettiklerini söyledi.

Umerov, cumartesi günü sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Yürütülen müzakerelerde taraflar, İstanbul Anlaşması'nı hayata geçirme konusunda mutabık kaldı. 1.200 Ukraynalı esirin serbest bırakılması söz konusu" dedi.

Prosedürler ve organizasyona ilişkin tüm ayrıntıları kesinleştirmek üzere yakında teknik istişarelerin yapılacağını belirten Umerov, kış tatilleri öncesinde Ukraynalıları esaretten kurtarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında Türkiye'de 3 tur müzakere gerçekleştiren Ukrayna ve Rusya, esirlerin ve hayatını kaybeden askerlerin cenazelerinin takası konusunda İstanbul Anlaşması adı altında mutabakata varmıştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
