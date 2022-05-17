Ukrayna: Rusya ile aramızdaki heyetler arası müzakere süreci askıya alındı - Haberler

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Ukrayna: Rusya ile aramızdaki heyetler arası müzakere süreci askıya alındı

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna: Rusya ile aramızdaki heyetler arası müzakere süreci askıya alındı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesi ile Rusya arasındaki heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını söyledi.

İSTANBUL (AA) - Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, ülkesi ile Rusya arasındaki heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını söyledi.

Podolyak, yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'daki durumun çok değiştiğini belirtti.

Rusya yönetiminin bunu halen anlamadığını kaydeden Podolyak, Rusya'nın değişiklikleri dikkate almaması nedeniyle Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesine ilişkin heyetler arası müzakere sürecinin askıya alındığını aktardı.

Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakere süreci Ukrayna'da olayların nasıl geçmekte olduğuna bağlı. İstanbul Bildirisi'nden sonra önemli bir değişiklik veya ilerleme olmadığı için süreç askıya alındı. Rusya hala basmakalıp düşüncesini koruyor. Rusya, savaşın 82. gününe gelindiğinde bile genel olarak Ukrayna'daki durumun en başından beri düşündükleri ile aynı olmadığını anlamadı. Ancak şunu vurguluyorum; herhangi bir savaş yine de müzakere masasında sona erecektir."

Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için Belarus'ta Gomel ve Brest şehirlerinde 3 defa, Türkiye'de İstanbul'da 1 defa yüz yüze müzakerelerde bulunmuştu. 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde ateşkesin sağlanması yönünde her iki taraf anlamlı bir ilerleme sağlamıştı.??

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

İstanbul, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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