Ukrayna: Rusya ile 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından beri Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından beri Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığı bildirildi.
Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı ve toplam 324 Ukraynalının kurtarıldığı belirtildi.
Bu esir değişimlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çabalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, SBU'nun Ukraynalıların kurtarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel