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Ukrayna, Rusya ile 30 Günlük Ateşkes İçin Hazır

Ukrayna, Rusya ile 30 Günlük Ateşkes İçin Hazır
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya ile 30 günlük 'tam ve koşulsuz' bir ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Kalıcı ateşkesin barış müzakerelerinin önünü açabileceği belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, koalisyon liderleriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

KİEV, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük "tam ve koşulsuz" bir ateşkese hazır olduklarını söyledi.

Sybiha, cumartesi günü İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya destek amacıyla başlattığı girişim olan "Gönüllüler Koalisyonu" liderleriyle yaptığı toplantının ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Sybiha, kalıcı bir ateşkesin barış müzakerelerinin yolunu açabileceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise aynı gün daha erken bir saatte koalisyon liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre beş lider, ABD Başkanı Donald Trump ile de barış çabalarına yönelik "verimli" diye nitelendirdikleri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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