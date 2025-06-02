Ukrayna-Rusya Görüşmelerinde İnsani Sonuçlar Bekleniyor

Ukrayna-Rusya Görüşmelerinde İnsani Sonuçlar Bekleniyor
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından insani sonuçlar elde etmek üzere görüşmelerin somut bir noktaya getirildiğini açıkladı. Kyslytsya, Rusya tarafından henüz cevap almadıklarını ifade etti.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, "(Rusya- Ukrayna görüşmeleri) Görüşmelerimizi somut insani bazı sonuçlar elde edebilecek bir noktaya getirdik." dedi.

Ukrayna'yı temsil eden heyet üyeleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın toplantısında konuştu.

Kyslytsya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den İstanbul'da yapıcı bir şekilde konsültasyonu sürdürme talimatı aldıklarını ve Rusya tarafıyla kendi görüşlerini paylaştıklarını belirtti.

Rusya tarafından, yazılı biçimde sundukları tekliflere cevap istediklerini söyleyen Kyslytsya, "Bu çerçevede Rusya Federasyonu'ndan henüz bir cevap alamadık. Biz Rusya Federasyonu'nun tekliflerini göremedik, toplantıda bize sundular çünkü. Dolayısıyla bunlara bir reaksiyon göstermemiz söz konusu değil." dedi.

Kyslytsya, "Rusya tarafı bu teklifleri değerlendirmemiz gerektiğini ifade etti ve bunu önerdi. Yine de bu konudaki görüşmelerimizi somut, insani bazı sonuçlar elde edebilecek noktaya getirdik." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce koşulsuz ateşkes teklifi sunduğunu, kendilerinin de aynı teklifi karşı tarafa ilettiğini dile getiren Kyslytsya, "Rusya tarafı, koşulsuz ateşkes nosyonunu reddediyor." diye konuştu.

Kyslytsya, "Rusya heyetinin bir önceki toplantıda ABD heyeti mevcudiyetinin olasılığını reddettiğini" belirterek, "Aslında bu çok üzücü bir durum. Çünkü ABD'nin çok önemli bir rolü var. ABD önemli bir güvenlik sağlayıcısı." dedi.

ABD ve Avrupalı ortakların sürece dahil olmaması halinde Avrupa'da uzun vadeli güvenlikten söz etmenin mümkün olmadığını belirten Kyslytsya, olası bir ateşkes veya barış anlaşmasını denetleyebilecek kapasiteye sahip bir tarafın gerekli olduğunu ve bu rol için ABD'nin uygun bir aktör olduğunu kaydetti

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitsky de "Geçtiğimiz sefer bazı esir değişimine ilişkin konuları netleştirmiştik. Şu an itibarıyla yeni bir ilerleme kaydettik ve bu da 'herkese karşı herkes' formülü." ifadesini kullanarak, serbest bırakılacak insanlara dair kategoriler ve esir değişimiyle alakalı belirli mühletler belirlediklerini aktardı.

Esir değişimiyle alakalı çok zorlu bir çalışma yapılması ve kişilerin teyit edilmesi gerektiğine dikkati çeken Skibitskyi, hiç kimseyi kaybetmeme için çabaları sürdürdüklerini söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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