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Ukrayna, Rusya'dan ithalatı yasakladı

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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Ukrayna, Rusya'dan ithalatı yasakladı

Ukrayna hükümeti, Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.

Ukrayna hükümeti, Rusya Federasyonu'ndan mal ithalatını yasakladı.

Ukrayna'da Bakanlar Kurulu Temsilcisi Taras Melniçuk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Ukrayna Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları duyurdu.

Melniçuk, Bakanlar Kurulu'nun, Rusya'dan mal ithalatını yasakladığını söyledi.

Tarım Lojistik Koordinasyon Kurulması kararı verildiğini aktaran Melniçuk, yerinden edilmiş Ukrayna vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini korumak için bir çalışma grubu kurulacağını ifade etti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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