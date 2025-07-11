Ukrayna, Rusya'daki Uçak Üretim Tesisine Hava Saldırısı Düzenledi

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Lukhovitsky Uçak Üretim Tesisi'ne hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda, MİG tipi savaş uçaklarının montajının yapıldığı tesisin hedef alındığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'da savaş uçakları üretilen Lukhovitsky Uçak Üretim Tesisi'ne saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabında yapılan yazılı açıklamada, A.Ş Rus Havacılık Şirketi MİG'e bağlı ve P. A. Voronin'in adını taşıyan Lukhovitsky Uçak Üretim Tesisi'ne hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada saldırının, Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Kuvvetleri ve ordunun diğer birlikleri ile ortak bir şekilde gerçekleştirdiği ifade edildi.

Söz konusu tesiste MİG tipi savaş uçakların montaj edildiği ve ilgili parçaların üretildiği belirtilen açıklamada, "Tesis alanında patlamalar ve yangınlar olduğu kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Rusya'da hava savunma füzelerin üretiminden sorumlu, Akademisyen A.Ş Shipunova'nın adını taşıyan A.Ş Enstrümantasyon Tasarım Bürosu tesislerine de saldırı yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Saldırının sonuçları netleşiyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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