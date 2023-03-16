Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Rusya'daki istihbarat binasında çıkan yangına müdahil değiliz

Güncel Haberler

Ukrayna: Rusya'daki istihbarat binasında çıkan yangına müdahil değiliz

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'da Rostov-na-Donu kentindeki bir istihbarat binasında çıkan yangına karışmadığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya'da Rostov-na-Donu kentindeki bir istihbarat binasında çıkan yangına karışmadığını bildirdi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Rostov bölgesindeki binasında çıkan yangının, Rusya'nın "panik ruh hallerini, güç kontrolünün zayıflamasını ve büyük bir iç çatışmaya geçişini açıkça gösterdiğini" ileri sürdü.

Mihail Podolyak, "Ukrayna müdahil değil ancak memnuniyetle takip ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde FSB'ye bağlı sınır denetimi idaresinin binasında çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Rostov-na-Donu Bölge Valisi Vasiliy Golubev, Telegram'dan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, yangına elektrik kablolarındaki kısa devrenin neden olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Ukrayna Rostov Rusya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title