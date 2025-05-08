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Ukrayna: Rusya, Ateşkesin İlk Saatlerinde Sumy'ye Saldırdı

Ukrayna: Rusya, Ateşkesin İlk Saatlerinde Sumy'ye Saldırdı
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Ukrayna, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin başlama saatinde Sumy'ye düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Rus birlikleri, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından saldırılarına devam etti.

- Ukrayna : " Rusya, ateşkesin ilk saatlerinde Sumy'ye saldırdı, 1 kişi hayatını kaybetti"

SUMY - Ukrayna, Rusya'nın ilan ettiği ateşkesin ilk saatlerinde Sumy'ye saldırı gerçekleştirdiğini, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Doğu Cephesi Askeri Sözcüsü Viktor Trehubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilan ettiği 3 günlük ateşkesin 00.00'da yürürlüğe girmesinin ardından Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, birçok bölgede saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Sumy Bölge Savcılığı ise Mykolaivka köyünde 55 yaşında bir kadının saldırı sonucu hayatını kaybettiğini, 24 yaşındaki oğlunun yaralandığını aktardı. Yaklaşık 30 dakika sonra Vorozhba'da sivil altyapıya saldırı düzenlendiği, 70 yaşındaki bir kadının yaralandığı ifade edildi.

3 günlük ateşkes kararı almıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı almıştı. Ateşkes gece yarısı yürürlüğe girmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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