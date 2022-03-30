Ukrayna, Rusya ait İHA'yı füzeyle imha etti - Haberler

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Ukrayna, Rusya ait İHA'yı füzeyle imha etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait insanız hava aracını füzeyle imha etti.

Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait insanız hava aracını füzeyle imha etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 35'nci gününde devam ederken, Ukrayna ordusu Rusya'ya ait insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemi tarafından ateşlenen füzeyle imha etti. Füzenin ateşlendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna, Rusya ait İHA'yı füzeyle imha etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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