Ukrayna: Rusya, 25 günlük aradan sonra Kiev'e bir hava saldırısı daha düzenledi

Ukrayna'da, Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, 25 günlük aradan sonra Rus ordusunun başkent Kiev'e bir hava saldırısı daha gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna'da, Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, 25 günlük aradan sonra Rus ordusunun başkent Kiev'e bir hava saldırısı daha gerçekleştirdiğini bildirdi.

Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların gece Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını belirtti.

Kiev'in 25 günün ardından Rusya'nın bir hava saldırısına daha uğradığını aktaran Popko, "Düşmanın taktiği değişmedi. Havanın kararmasıyla birlikte terör ülkesi kuzey yönünde İHA'ları fırlattı." ifadesini kullandı.

Popko, Rusya'nın saldırılarda yeni teslim aldığı İran menşeli İHA'ları kullandığını ileri sürerek, toplam 8 İHA'nın tespit edildiğini ve düşürüldüğünü kaydetti.

Saldırılarda can kaybı ve yıkım yaşanmadığını ifade eden Popko, Ukrayna hava savunma kuvvetlerine insanların hayatını ve sivil altyapıyı kurtardıkları için teşekkür etti.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son bir günde Rus ordusunun Ukrayna'ya 23 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Rusların geceki saldırılarında 10'a yakın Şahed-136 kamikaze İHA kullandığına işaret edilen açıklamada, bunlardan 8'inin düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Rus güçlerin Ukrayna birliklerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine yönelik tanksavar sistemlerinden 49 atış gerçekleştirdiği kaydedildi. Siviller arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtilen açıklamada, sivil altyapı tesislerinin hasar gördüğü ifade edildi.