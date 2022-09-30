Ukrayna: Ruslar Zaporijya'da sivillerin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu Güncel Haberler Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun, Rus güçlerce vurulduğu bildirildi. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun, Rus güçlerce vurulduğu bildirildi. Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti. Starukh, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü. Zaporijya şehir merkezinin hemen dışındaki kontrol noktasına düzenlenen saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerine devam ederken saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeninin üzerlerinin bezle örtüldüğü görüldü. Saldırı nedeniyle sivillere ait çok sayıda araç zarar görürken füzenin düştüğü yerde geniş bir çukur oluştu. Araçlarda oluşan hasar, saldırının boyutunu ortaya koyuyor. Saldırıya kurban gidenlerin bazı kişisel eşyalarının çevreye saçıldığı gözlendi. Saldırı nedeniyle kontrol noktası yakınında yer alan pazardaki dükkanların bazıları zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Deveci Zaporijya Tragger Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ukrayna: Ruslar Zaporijya'da sivillerin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.