Ukrayna: Ruslar, Ukrayna'nın doğusunda operasyonun hızını artırmaya çalışıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: Ruslar, Ukrayna'nın doğusunda operasyonun hızını artırmaya çalışıyor

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
 - Güncelleme:
Ukrayna: Ruslar, Ukrayna'nın doğusunda operasyonun hızını artırmaya çalışıyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnişini sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığı belirtildi.

Çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk ve Herson bölgesinde Rus ordusunun Popasna ve Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Rusların, Severodonetsk şehrine saldırıya hazırlanmaya odaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinin kısmi abluka altında olduğu kaydedildi.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

Genel Kurmay, Ukrayna, Donetsk, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title