Ukrayna: Ruslar, Ukrayna'nın doğusunda operasyonun hızını artırmaya çalışıyor
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığını bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile halkının Rus askeri işgaline karşı kahramanca direnişini sürdürdüğü aktarıldı.
Açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamak için operasyonun hızını artırmaya çalıştığı belirtildi.
Çatışmaların yoğunlaştığı Donetsk ve Herson bölgesinde Rus ordusunun Popasna ve Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, Rusların, Severodonetsk şehrine saldırıya hazırlanmaya odaklandığı ifade edildi.
Açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov şehrinin kısmi abluka altında olduğu kaydedildi.