Ukrayna, Rus tanklarını vurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna, Rus tanklarını vurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankları havan toplarıyla hedef aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankları havan toplarıyla hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, askeri ve sivil can kayıpları da artmaya devam ediyor. Rusya'nın 25 Mart itibariyle 16 bin 100 askeri personelini kaybettiği açıklanırken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Azov taburu tarafından Rus ordusuna ait zırhlı araçların havan toplarıyla vurulduğu imha görüntüleri yayınlandı.

Azov konuya ilişkin açıklama yaparak, " Azov'a ait havan topları, düşmanın teknik araçlarını yok etmeye devam ediyor. Bugün tam isabet havan topu atışlarıyla Rusya'ya ait 2 adet BMD tankı imha edildi. Rusların evlerin arasına gizlenmesine rağmen atışlarımızı sivil halkın zarar görmemesini dikkate alarak yaptık" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna, Rus tanklarını vurdu

Ukrayna, Rus tanklarını vurdu

Ukrayna, Rus tanklarını vurdu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ukrayna, Rusya, Mart, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title