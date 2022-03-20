Ukrayna, Rus tanklarını imha etti
İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna, Rus tanklarını imha etti Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.
- Ukrayna, Rus tanklarını imha etti
KİEV - Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu, Rus ordusuna ait tankların yakın mesafeden imha edildiği görüntüleri yayınladı.
Rusya ile Ukrayna'nın arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 25 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusuna bağlı Azov taburu Rus tanklarının imha edildiği anları yayınladı. Ukrayna ordusuna ait tankın kamerasına yansıyan görüntülerde, Rus tanklarının patlama anları görüldü.