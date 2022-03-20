- Ukrayna Rus ordusuna ait konvoyu imha etti

KİEV - Ukrayna'nın Harkov kentinde, Rus ordusuna ait askeri zırhlı araçlardan oluşan konvoy imha edildi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Ukrayna'nın Harkov bölgesine bağlı Dergaçi kentinde konuşlanan Rus ordusuna ait konvoy, Ukrayna askerleri tarafından imha edildi. Operasyon sonrası konvoyun vurulduğu noktaya gelen Ukraynalı askerler, imha edilen zırhlı araçları görüntüledi. Hayatını kaybeden ve yaralanan Rus askerlerine ilişkin açıklama yapılmadı. Harkov'da çatışmaların devam ettiği öğrenildi.