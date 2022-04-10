Ukrayna: Rus ordusu tarafından alıkonulan tahliye otobüsleri serbest bırakıldı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Rus ordusu tarafından 529 yolcusuyla alıkonulan tahliye otobüslerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Vereşçuk, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Melitopol kentinde işgalci Rus güçlerinin alıkoyduğu tahliye otobüslerin serbest bırakıldığını ve böylece 529 yolcunun tahliyesinin mümkün olduğunu belirtti.

Zaporijya bölgesindeki Berdyansk, Tokmak ve Energodar kentlerinde kararlaştırılan güzergahlarda tahliye çalışmaları için izin alamadıklarını anımsatan Vereşçuk, bu şehirlere vatandaşların tahliyesi için yarın tekrar ulaşmaya çalışacaklarını ifade etti.

Vereşçuk, son 24 saatte, insani koridorlar aracılığıyla Mariupol ve Berdyansk'tan Zaporijya'ya kendi vasıtaları ve tahliye otobüsleriyle 3 bin 425 kişinin ulaştığını ve Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijnoye, Kreminna ve Popasnaya şehirlerinden 578 kişinin tahliye edildiğini aktardı.