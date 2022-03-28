Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı - Haberler

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Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna: Rus ordusu İrpin'den tamamen çıkartıldı

Rus ordusunun Ukrayna'nın İrpin şehrinden tamamen çıkartıldığı bildirildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın İrpin şehrinden tamamen çıkartıldığı bildirildi.

İrpin Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin, yayınladığı video mesajında, daha önce Rus ordusunun girdiği Kiev yakınlarındaki İrpin şehrinden Rus birliklerinin tamamen çıkartıldığını söyledi.

Markuşin, "Bugün iyi bir haberimiz var, İrpin şehri kurtarıldı. Şimdi 'temizlik operasyonu' yapılıyor." dedi.

Tehlikeli olduğu için halkın şehre dönmesine hala izin verilmediğini dile getiren Markuşin, Rus ordusunun ileride kente saldırı yapabileceğini ve bundan dolayı kentin savunmasını pekiştireceklerini sözlerine ekledi.

Markuşin, Rus ordusunun kentten çıkartılmasından dolayı Ukrayna silahlı kuvvetlerine teşekkür etti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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